Зидан: мы не можем быть довольны результатом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат над "Вальядолидом" (1:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.

"Мы не можем быть довольны результатом. Мы открыли счет на 83-й минуте, но сыграли вничью. От этого у меня закипает кровь.



В моменте с пропущенным голом игроки не лучшим образом были расположены на поле. Мы можем терять мяч, но не позиции.



Что касается слабой реализации, то тут дело не в физике. Жарко было обеим командам. Во втором тайме мы играли хуже.



Замена Хамеса связана с дискомфортом, который он начал испытывать. Я им доволен", — цитирует Зидана AS.