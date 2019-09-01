Болельщики "Барселоны" хотят видеть Пике президентом клуба, а Хави — тренером

Издание AS опубликовало интересные сведения о том, кого бы болельщики "Барселоны" хотели видеть на ключевых должностях в любимом клубе.

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Защитника "Барселоны" Жерара Пике каталонские болельщики рассматривают на пост следующего руководителя клуба. Полномочия нынешнего президента Хосепа Марии Бартомеу истекут в 2021 году. Кроме того, фанаты желают, чтобы Пике окружил себя бывшими звёздными партнёрами. Так, Карлес Пуйоль является желаемой кандидатурой на пост спортивного директора, а возглавить сине-гранатовых должен Хави.