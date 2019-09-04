Диего Форлан оценил шансы "Атлетико" в борьбе с "Реалом" и "Барселоной"

Бывший нападающий "Атлетико" Диего Форлан считает, что "матрасники" в нынешнем сезоне смогут навязать "Барселоне" и "Реалу" серьезную борьбу за чемпионство.



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"Я знаю, что у "Реала" и "Барселоны" есть отличные игроки, но они есть и у "Атлетико". Они подписали очень хороших игроков, например, Жоау Фелиша, а Диего Коста — опытный и очень талантливый футболист. Они обновили команду и провели отличную предсезонку. Теперь посмотрим, что они смогут сделать по сезону. Но они выглядят действительно хорошо. "Атлетико" будет сражаться за титул, они всегда сражаются. Разрыв с "Реалом" и "Барсой" стал меньше. Игроки, которые творят историю "Реала" и "Барселоны", тоже стареют. Это может стать преимуществом для "Атлетико", — сказал Форлан.