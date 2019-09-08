Пике не чувствует беспокойства в связи с возможным уходом Месси из "Барселоны"

Игрок "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал возможный уход из команды Лионеля Месси.Аргентинец по условиям контракта может покинуть стан сине-гранатовых в конце текущего сезона."Я знаю об условиях его контракта. Но я, как и все, также знаю, насколько Лео предан "Барсе", так что это меня нисколько не беспокоит. Он заслужил право выбирать свое будущее после всего, что он дал клубу", — приводятся слова защитника на официальной странице издания Goal в социальной сети Twitter.