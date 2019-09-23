Антонелла Рокуццо, жена нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, в инстаграме опубликовала семейную фотографию.
"Дорога в Милан с Лионелем и еще двумя компаньонами на мероприятие The Best FIFA Awards-2019", — подписала фотографию Рокуццо.
Церемония вручения наград ФИФА состоится в Милане сегодня, 23 сентября.
За звание лучшего футболиста года с Месси поспорят Криштиану Роналду ("Ювентус") и Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль").
Soprt24.ru
Лионель Месси отправился на церемонию вручения премии The Best
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