Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла отметился голом в матче 7-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:1). На 68-й минуте он реализовал пенальти.
34-летний испанец впервые в карьере забил в трех матчах чемпионата подряд, сообщает "Спорт-экспресс". Ранее он забивал "Вальядолиду" и "Барселоне".
Касорла во второй раз вернулся в "Вильярреал" в 2018 году. Ранее в его карьере были "Рекреативо", "Малага" и "Арсенал".
34-летний Касорла впервые в карьере забил в трех матчах подряд
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