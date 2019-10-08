Бывший игрок "Реала" и директор амбассадоров Ла Лиги Фернандо Санс оценил выступления Дениса Черышева в "Валенсии", отметив, что в будущем в чемпионате Испании может появиться гораздо больше игроков из России.
"Черышев неплохо себя проявляет, но сейчас не самый простой период в "Валенсии". В команде не так давно поменялся тренер, так что посмотрим, как будет складываться карьера Дениса. Как директор амбассадоров Ла Лиги, могу сказать, что нам очень интересен российский рынок. Надеюсь, в ближайшем будущем в чемпионате Испании будет играть не один футболист из Росиии, а гораздо больше", — цитируют Санса "Известия".
Менеджер Ла Лиги: нам очень интересен российский рынок
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