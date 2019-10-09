Месси назвал самую сильную команду, против которой играл

"Если говорить о лучшей команде, против которой играл, то перед чемпионатом мира 2010 года мы играли со сборной Испании. Эта команда меня удивила. Что касается лучшей обороны, которой я противостоял, то даже не знаю. Мы много раз играли с сильными соперниками. Особенными в этом плане являются матчи с английскими командами, которые всегда славились физической мощью и силой. В последние годы футбол стал более оборонительным и тактическим. Сейчас много команд, которые очень жёстко действуют в защите", — приводит слова Месси El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1.