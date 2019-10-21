В Испании назвали главную трансферную цель "Реала"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в "Реале", сообщает as.com.20-летний француз стал приоритетной трансферной целью мадридского клуба. Сделка не будет оформлена зимой, первоочередной задачей "Реала" является продажа футболистов, которые не входят в планы Зинедина Зидана, с целью разгрузить зарплатную ведомость.Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен перестал быть главной целью сливочных, президент "Реала" Флорентино Перес посвятит все внимание покупке Мбаппе.