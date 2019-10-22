Пеллегрини покинул пост главного тренера "Леганеса"

"Леганес" объявил об уходе Маурисио Пеллегрини с поста главного тренера команды.Контракт испанского клуба с 48-летним аргентинским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Команду также покинули помощники Пеллегрини. В ближайшее время возглавлять коллектив будут тренеры из второй команды "Леганеса".Пеллегрини занял пост наставника "Леганеса" в прошлом году и помог команде сохранить прописку в испанской Примере, финишировав с ней на 13-м месте в турнирной таблице. Ранее он также возглавлял "Валенсию", "Эстудиантес", "Индепендьенте", "Алавес" и "Саутгемптон"."Леганес" после девяти туров располагается на последней строчке в таблице чемпионата Испании, имея в активе лишь 2 очка.