Йович: после первого гола у меня гора с плеч упала

Нападающий "Реала" Лука Йович поделился эмоциями после своего первого гола в составе мадридского клуба."Я давно ждал этот гол. У меня была особая мотивация — я хотел доказать, что крупнейший клуб в мире не ошибся, когда взял меня к себе.На меня сильно давил период без голов. После гола у меня гора с плеч упала. Я никогда не сомневался в своих возможностях. Меня поддерживали моя семья, тренер и партнеры.Болельщики требовали от меня большего, было неприятно читать все критические статьи про меня. Надеюсь, что в будущем фанаты будут поддерживать меня. Надеюсь, мои голы в будущем помогут «Реалу» достичь целей на сезон", — цитирует Йовича As.