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Йович: после первого гола у меня гора с плеч упала

Нападающий "Реала" Лука Йович поделился эмоциями после своего первого гола в составе мадридского клуба.

"Я давно ждал этот гол. У меня была особая мотивация — я хотел доказать, что крупнейший клуб в мире не ошибся, когда взял меня к себе.

На меня сильно давил период без голов. После гола у меня гора с плеч упала. Я никогда не сомневался в своих возможностях. Меня поддерживали моя семья, тренер и партнеры.

Болельщики требовали от меня большего, было неприятно читать все критические статьи про меня. Надеюсь, что в будущем фанаты будут поддерживать меня. Надеюсь, мои голы в будущем помогут «Реалу» достичь целей на сезон", — цитирует Йовича As.

Sport24.ru


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Теги: Йович Реал Леганес Ла Лига
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