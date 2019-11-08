Зидан объяснил Леонардо свои слова о Мбаппе: я могу говорить все, что захочу

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на обвинения спортивного директора "ПСЖ" Леонардо, который ранее пожаловался на то, что Зидан часто говорит об интересе к нападающему парижан Килиану Мбаппе."Все то, что я сказал, ранее говорил и сам Килиан. Он мечтает однажды надеть футболку «Реала». Вот и все, что я сказал. Говорю об этом сегодня снова и буду повторять каждый день. Мне больше нечего сказать Леонардо. Я могу говорить все, что захочу", - цитирует Зидана Daily Mail.