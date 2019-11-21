Пике: "Барселона" будет моей последней командой в карьере

32-летний защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что каталонский клуб будет последним в его карьере. Также игрок намекнул на то, что завершит карьеру после истечения его действующего контракта с "Барсой", который рассчитан до 2022 года."Я всегда это говорил, моей последней командой будет "Барселона". У меня нет абсолютно никакого намерения носить футболку какого-либо другого клуба, ведь я играю в футбол в основном потому, что был куле всю свою жизнь. Для меня тот факт, что я играю за "Барсу", — самая большая мечта, моей единственной мечтой в детстве было носить футболку "Барсы".Пока чувствую себя сильным и готовым, я буду носить футболку "Барсы", как только это закончится, я уйду из футбола. Контракты нужно выполнять, потому я собираюсь выступать за команду до 2022 года, но у меня нет шара предсказаний, и я не знаю, смогу ли я это сделать. Если я увижу, что теряю важность, что не играю на должном уровне, у меня не будет проблем с тем, чтобы уйти раньше. Я думаю, что этого не произойдет, потому что я знаю себя: я смогу дотянуть до 2022 года, но вы никогда не можете знать наверняка", — цитирует Пике Mundo Deportivo.За карьеру Пике провел 513 матчей за "Барселону", забив при этом 46 голов и отдав 13 результативных передач. Также футболист провел 28 матчей за "Сарагосу" и еще 23 — за "Манчестер Юнайтед".