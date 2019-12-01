Эррера: против такого игрока, как Месси, сделать ничего нельзя

Полузащитник "Атлетико" Эктор Эррера прокомментировал поражение мадридцев от "Барселоны" (0:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч в конце игры забил нападающий каталонцев Лионель Месси."Мы провели хороший матч и создали много моментов для того, чтобы результат был другим. Но "Барселона" воспользовалась преимуществом в лице лучшего игрока мира. Месси сделал разницу. Против игрока такого качества ничего нельзя сделать.Мы не говорим в команде о титуле Ла Лиги. Я уверен, что результаты придут", — цитирует Эрреру Marca."Атлетико" после 15 туров отстает от лидирующей "Барселоны" на шесть очков.