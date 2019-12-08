Вратарь каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген стал автором голевого паса в домашнем матче 16-го тура испанской Примеры с "Мальоркой" (5:2). На 7-й минуте немец ассистировал форварду Антуану Гризманну.
Для тер Штегена эта результативная передача стала уже второй в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. По этому показателю 27-летний голкипер обошёл нападающего мадридского "Реала" Эдена Азара, в активе которого только один голевой пас.
На этот момент в "Барселоне" лишь три игрока отдали больше результативных передач в матчах Примеры, чем Марк-Андре: Артур Рамос (3), Гризманн (4) и Лионель Месси (5).
"Чемпионат"
Тер Штеген обошёл Азара по результативным передачам в чемпионате Испании
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