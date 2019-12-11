Каталонские радикалы могут помешать проведению матча "Барселона" — "Реал"

Радикальное движение сторонников независимости Каталонии "Демократическое цунами" ("Tsunami Democratic") планирует акции протеста в день проведения перенесенного матча.10-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" — "Реал", который состоится на "Камп Ноу" 18 декабря.Каталонские радикалы угрожают заблокировать точки доступа к стадиону и хотят, чтобы "Барселона" поддержала их протестное движение на эль-класико.Вчера в твиттере "Демократического цунами" появилось следующее сообщение: "Очень легко обеспечить нормальное проведение матча, просто гарантируйте присутствие #SpainSitandTalk на трибунах и на поле. Это предложение, которое мы сделали "Барселоне".Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон в твиттере сообщил, что 18 декабря "Демократическое цунами" продолжит движение за свободу и демократию.Первое эль-класико сезона-2019/20 должно было состояться еще 26 октября, но в итоге было перенесено на 18 декабря из-за неспокойной политической ситуации в столице Каталонии.