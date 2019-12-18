Скандал в каталонской "Барселоне" в преддверии перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги с "Реалом".
Как сообщает ESPN, полузащитник Артуро Видаль самовольно покинул базу, когда узнал, что не попал в стартовый состав на Эль Классико.
Согласно информации источника, чилиец был в бешенстве и уехал с базы. Партнеры по команде попытались успокоить Видаля, но сделать это не удалось.
В нынешнем сезоне 32-летний Видаль принял участие в 17 матчах за "Барселону", забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
Sport24.ru
Видаль покинул базу "Барселоны", когда узнал, что не попал в состав на игру с "Реалом"
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