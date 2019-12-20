» » Фигу опроверг слухи о романе с Гвардиолой: мы жили в одной комнате, но между нами ничего не было

Фигу опроверг слухи о романе с Гвардиолой: мы жили в одной комнате, но между нами ничего не было

Бывший полузащитник "Барселоны" Луиш Фигу опроверг слухи о якобы имевшем место быть романе с экс-защитником каталонцев Хосепом Гвардиолой.

Кроме того, португалец назвал причину, по которой футболисты с нетрадиционной сексуальной ориентацией боятся признаваться в этом общественности.

"Гвардиола был моим большим другом, он мне очень помог. Он был моим соседом по комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины.

Футбол очень жесток. Вы играете каждое воскресенье, и вас будут критиковать за подобные вещи, а не за вашу игру. Никто не делает каминг-аут не из-за стыда, а чтобы защитить себя", - цитирует Фигу ICON.

Фигу и Гвардиола вместе выступали за "Барселону" с 1995 по 2000 год.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Фигу Гвардиола Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Хиддинк вернулся в ПСВ
Форлан назначен на пост главного тренера "Пеньяроля"
Ушёл из жизни чемпион СССР в составе ЦСКА Юрий Пшеничников
"Боруссия" Д может подписать форварда "Наполи" Мертенса за 10 млн евро
Стадион "Калининград" перешёл в собственность области
Моуринью: я на сто процентов предан "Тоттенхэму" 1
Клопп: "Фламенго" устроит вечеринку в случае победы. "Ливерпуль" ждёт матч с "Лестером"
Трансферную стоимость Неймара понизили впервые за карьеру. Теперь его оценивают в €160 млн 1
"Барселону" оштрафуют на € 1500 за инцидент с мячами на игре против "Реала"
Фигу опроверг слухи о романе с Гвардиолой: мы жили в одной комнате, но между нами ничего не было
Лэмпард: Моуринью был прекрасным тренером "Челси", но я не хочу быть чьим-то клоном
Байрамян: ради похода в компьютерный клуб не обедал в школе всю неделю
Райола: "МЮ" больше озабочен экономическим развитием, чем спортивной составляющей
Президент "Сампдории": Роналду должны были показать жёлтую карточку после такого прыжка
Гвардиола прокомментировал уход Артеты из "Манчестер Сити" в "Арсенал"
Роджерс: чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена - мы даже половину матчей не сыграли
Эмери прокомментировал назначение Артеты на пост главного тренера "Арсенала"
Киевское "Динамо" выступило с заявлением о проблемах Беседина с допингом 2
Мартинес: Месси так же важен для сборной Аргентины, как и Марадона
Форвард сборной Украины отстранен от футбола на месяц. Его подозревают в употреблении допинга 1
ЦСКА поздравил Бабаева с 20-летием работы в клубе
В МВД выразили жесткую позицию по дальнейшей работе с футбольными фанатами 19
В РПЛ хотят расширить полномочия стюардов на стадионах
"Челси" готов предложить "Реалу" 52 млн евро за Иско
В "Зените" рассказали о восстановлении Малкома, Лунева и Мамманы 1
Мещеряков: Смолов в "Динамо"? Федя приносит большую пользу "Локомотиву" 1
Артета: "Арсеналу" предстоит борьба за главные трофеи
"Зенит" не ведет переговоры с "Майами". Дриусси до конца сезона команду не покинет
Левандовски будет прооперирован после завтрашнего матча с "Вольфсбургом"
Сульшер: Холанд прилетел в Манчестер? Возможно, это просто пересадка
Все новости