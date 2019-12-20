Фигу опроверг слухи о романе с Гвардиолой: мы жили в одной комнате, но между нами ничего не было

Бывший полузащитник "Барселоны" Луиш Фигу опроверг слухи о якобы имевшем место быть романе с экс-защитником каталонцев Хосепом Гвардиолой.Кроме того, португалец назвал причину, по которой футболисты с нетрадиционной сексуальной ориентацией боятся признаваться в этом общественности."Гвардиола был моим большим другом, он мне очень помог. Он был моим соседом по комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины.Футбол очень жесток. Вы играете каждое воскресенье, и вас будут критиковать за подобные вещи, а не за вашу игру. Никто не делает каминг-аут не из-за стыда, а чтобы защитить себя", - цитирует Фигу ICON.Фигу и Гвардиола вместе выступали за "Барселону" с 1995 по 2000 год.