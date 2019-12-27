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Видаль договорился о контракте с "Интером" до 2022 года

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль хочет перейти в "Интер", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, чилиец договорился с итальянским клубом о контракте до 2022 года. Он хочет работать под руководством главного тренера Антонио Конте, с которым он работал в "Ювентусе".

Тем не менее, это не означает, что переход состоится. По последним сообщениям в СМИ, "Барса" не намерена отпускать игрока, несмотря на его желание уйти.

32-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за "Барсу" и забил пять мячей при одной голевой передаче.

"СЭ"


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Теги: Видаль Барселона Ла Лига Интер Серия А
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