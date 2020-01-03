"Вальядолид" и "Леганес" сыграли вничью

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" и "Леганес" сыграли вничью со счетом 2:2.



Чемпионат Испании



19 тур



Голы: Брайтвайт, 4, Унал, 9, Меса, 14, Унал, 79



Вальядолид: Масип, Мойяно (Мичел, 59), Салису, Кико, Антоньито, Суарес (Рамирес, 58), Фернандес, Алькарас, Плано, Гвардиола, Унал



Леганес: Куэльяр, Авазьем, Родригеш, Росалес, Сильва, Омеруо, Перес, Меса, Арнаис (Каррильо, 80), Эн-Несири, Брайтвайт



Предупреждения: Сильва, 7, Меса, 58, Алькарас, 68