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"Вальядолид" и "Леганес" сыграли вничью

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" и "Леганес" сыграли вничью со счетом 2:2.

Чемпионат Испании

19 тур

Голы: Брайтвайт, 4, Унал, 9, Меса, 14, Унал, 79

Вальядолид: Масип, Мойяно (Мичел, 59), Салису, Кико, Антоньито, Суарес (Рамирес, 58), Фернандес, Алькарас, Плано, Гвардиола, Унал

Леганес: Куэльяр, Авазьем, Родригеш, Росалес, Сильва, Омеруо, Перес, Меса, Арнаис (Каррильо, 80), Эн-Несири, Брайтвайт

Предупреждения: Сильва, 7, Меса, 58, Алькарас, 68


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Теги: Вальядолид Леганес Ла Лига
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