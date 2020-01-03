В матче 19-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" и "Леганес" сыграли вничью со счетом 2:2.
Чемпионат Испании
19 тур
Голы: Брайтвайт, 4, Унал, 9, Меса, 14, Унал, 79
Вальядолид: Масип, Мойяно (Мичел, 59), Салису, Кико, Антоньито, Суарес (Рамирес, 58), Фернандес, Алькарас, Плано, Гвардиола, Унал
Леганес: Куэльяр, Авазьем, Родригеш, Росалес, Сильва, Омеруо, Перес, Меса, Арнаис (Каррильо, 80), Эн-Несири, Брайтвайт
Предупреждения: Сильва, 7, Меса, 58, Алькарас, 68
"Вальядолид" и "Леганес" сыграли вничью
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