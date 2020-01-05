Кавани, скорее всего, перейдёт в "Атлетико" только следующим летом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани, с высокой долей вероятности, не перейдёт в мадридский "Атлетико" этой зимой.Наиболее вероятно, что 32-летний уругваец станет игроком "матрасников" только следующим летом, когда у него закончится контракт с парижанами, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Трансфер в январе осложняется тем, что "ПСЖ" будет трудно найти замену Кавани на вторую половину сезона. Кроме того, "Атлетико" необходимо кого-то продать до перехода форварда, чтобы разгрузить платёжную ведомость.По информации издания, Эдинсон уже согласовал с "Атлетико" условия личного контракта, расчитанного на два года.