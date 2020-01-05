» » Кавани, скорее всего, перейдёт в "Атлетико" только следующим летом

Кавани, скорее всего, перейдёт в "Атлетико" только следующим летом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани, с высокой долей вероятности, не перейдёт в мадридский "Атлетико" этой зимой.

Наиболее вероятно, что 32-летний уругваец станет игроком "матрасников" только следующим летом, когда у него закончится контракт с парижанами, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Трансфер в январе осложняется тем, что "ПСЖ" будет трудно найти замену Кавани на вторую половину сезона. Кроме того, "Атлетико" необходимо кого-то продать до перехода форварда, чтобы разгрузить платёжную ведомость.

По информации издания, Эдинсон уже согласовал с "Атлетико" условия личного контракта, расчитанного на два года.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кавани Атлетико ЛА Лига ПСЖ Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 19 40
2 Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико  19 35
4 Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад 18 31
6 Валенсия 19 31
...
20 Эспаньол 19 11
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 18 45
2 Марсель 19 38
3 Ренн 18 33
4 Лилль 19 31
5 Нант 19 29
6 Реймс 18 28
...
20 Тулуза 19 12
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

"Вильярреал" одержал победу над "Реал Сосьедадом"
Флик: у Гнабри проблемы с ахилловым сухожилием
Фердинанд: пока не очень хорошо понимаю, куда движется "Манчестер Юнайтед"
Мещеряков: рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить положение "Локомотива" в РПЛ
Кавани, скорее всего, перейдёт в "Атлетико" только следующим летом
"Барселона" может заплатить 35 млн евро за Клостерманна
"МЮ" начал переговоры с "Вулверхэмптоном" о покупке Хименеса и Невеша
Благодаря дублю Иммобиле "Лацио" обыграл "Брешию"
Капелло: футбол для Бэйла не в приоритете
"Гранада" дома обыграла "Мальорку"
Комбуаре уволен с поста главного тренера "Тулузы" после 10 поражений подряд
Тухель провёл встречу со спортивным директором "Баварии"
Клопп: под руководством Анчелотти "Эвертон" стал ещё опаснее
Кукурелья назвал игрока "Реала" обезьяной во время матча Примеры 3
Из-за рекордных убытков "Эвертон" выделит Анчелотти меньше денег, чем прежнему тренеру
Абелардо: моим парням стоит гордиться игрой против "Барселоны"
"Арсенал" хочет подписать Зиеха. "Аякс" хочет получить за игрока 50 млн евро
Гарсия: победа со счетом 7:0 хороша для обретения уверенности 1
"Наполи" предложил 15 миллионов евро за Акунью, которым интересовался "Зенит" 3
Брума пропустит сбор ПСВ в Катаре из-за просроченного паспорта
Ренар просит вернуть награду The Best, которую украли из ее чемодана в поезде
Этот евросезон – лучший за долгие годы. Борьба за чемпионство идёт там, где её уже устали ждать 3
Эдерсон завершил карьеру
Тренер сборной Швеции не исключает возвращения Ибрагимовича
"Вест Хэм" готов вступить в борьбу за Кулибали
"Челси" хочет продать Алонсо и Эмерсона в январе
Сульшер: Ромеро оказывает давление на де Хеа
Громыко: в "Шахтере" хотели "убить" меня, прижимали со всех сторон 5
Артета: Бьелса заставляет свою команду биться до конца и никогда не сдаваться
Алдервейрелд: мог бы зарабатывать намного больше, но выбрал верность "Тоттенхэму" 1
Все новости