"Реал" купит полузащитника "Фламенго" Рейньера, сообщает AS.
Стороны уже практически согласовали сделку, осталось договориться о последних деталях. Контракт 17-летнего футболиста с "Реалом" будет рассчитан на шесть с половиной лет.
Рейньер обойдется "Реалу" в 30 млн евро, из которых 24 миллиона получит "Фламенго", 3 миллиона — семья футболиста, еще 3 миллиона — его агент.
Изначально футболист будет выступать в "Кастилье" — второй команде "сливочных". Семья игрока уже ищет дом в Мадриде.
Sport24.ru
Рейньер подпишет с "Реалом" контракт на 6,5 лет
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