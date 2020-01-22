"Барселона" хочет приобрести форварда "Валенсии"

"Барселона" рассчитывает подписать нападающего "Валенсии" Родриго Морено.



Как сообщает Marca, трансфер может состояться в зимнее трансферное окно. Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен ищет игрока на будущее, но который уже сейчас готов конкурировать с Луисом Суаресом.



Сумма трансфера может составить порядка 60 миллионов евро.



Родриго выступает за "Валенсию" с 2014 года. В нынешнем сезоне в его активе 4 гола и 10 результативных передач в 22 матчах за клуб.