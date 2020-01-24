Агент Янузая подтвердил факт переговоров с "Ромой"

Полузащитник "Реал Сосьедада" Яднан Янузай может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщил агент футболиста Дирк де Вриз, футболист уже начал обсуждать контрактные детали с "Ромой".

Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро, сообщает laroma24.it.

"Рома", которая занимает в нынешнем сезоне чемпионата Италии 4-е место, ищет футболиста на замену хавбеку Дзаньоло, который получил разрыв крестообразных связок в матче с "Ювентусом" и выбыл на долгий срок.


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Теги: Янузай Рома Серия А Реал Сосьедад Ла Лига
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