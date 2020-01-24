Агент Янузая подтвердил факт переговоров с "Ромой"

Полузащитник "Реал Сосьедада" Яднан Янузай может продолжить карьеру в Италии.



Как сообщил агент футболиста Дирк де Вриз, футболист уже начал обсуждать контрактные детали с "Ромой".



Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро, сообщает laroma24.it.



"Рома", которая занимает в нынешнем сезоне чемпионата Италии 4-е место, ищет футболиста на замену хавбеку Дзаньоло, который получил разрыв крестообразных связок в матче с "Ювентусом" и выбыл на долгий срок.