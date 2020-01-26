Сетьен дал первый выходной игрокам "Барселоны" после своего назначения

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен впервые отменил тренировку своего клуба, после поражения в 21 туре испанской Примеры от "Валенсии" с общим счетом 2:0.



C момента назначения Сетьена на пост главного тренера команда работала без отдыха. Кроме того, новый главный тренер увеличил количество тренировок. Таким образом команда провела 13 тренировок за 12 дней.



В этот четверг "Барселона" сыграет в 1/8 Кубка Испании против "Леганеса".



На данный момент "Барса" занимает первую строчку турнирной таблицы испанской Примеры. В активе команды 43 очка. Ниже расположился мадридский "Реал" с таким же количеством очков, но с игрой в запасе.