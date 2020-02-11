Коутиньо не хочет возвращаться в "Барселону"

Бразильский полузащитник "Баварии" Фелиппе Коутиньо изъявил желание остаться в мюнхенском клубе.
Фото: Getty Images
Коутиньо сообщил руководству "Барселоны" о желании остаться в Мюнхене, сообщает Catalunya Radio.

Фелиппе Коутиньо перешел в "Баварию" на правах аренды из "Барселоны" летом 2019-го года. В соглашении прописана сумма выкупа игрока - 120 миллионов евро. Руководители "Баварии" согласны оставить игрока у себя, но за меньшую сумму. Сообщается, что мюнхенцы планируют договориться о снижении суммы до 80 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету 27-летнего бразильца 27 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых Коутиньо забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.


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Теги: Коутиньо Бавария Бундеслига Примера Барселона Зарубежные трансферы
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