Клуб из Уханя, где находится источник эпидемии коронавируса, посетит Эль-Класико в Мадриде

Представители и футболисты китайского "Ухань Чжоэр" посетят матч между " Реалом " и "Барселоной" в Мадриде, сообщает AS.

Источник: AP

Клуб базируется в Ухане - городе, с которого началась эпидемия коронавируса. "Ухань Чжоэр" проходил сборы в Испании, а теперь не может вернуться.



По сведениям источника, сегодня китайские футболисты посетят офис Ла Лиги, в воскресенье - класико, а в понедельник им проведут экскурсию по "Сантьяго Бернабеу".



Матч "Реал Мадрид" - "Барселона" начнётся 1 марта в 23:00 мск.