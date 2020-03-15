Как сообщает, El Pais, вчера в Испании был введен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, что в испанской Примере выступают два российских футболиста: Денис Черышев в "Валенсии" и Фёдор Смолов в "Сельте".
Сам чемпионат Испании был приостановлен минимум на две недели из-за пандемии коронавируса в мире. На паузе также находятся остальные топ-5 европейских чемпионатов и матчи еврокубков.
Число зараженных уханьским коронавирусом превысило 150 000 человек. Число погибших близится к 6000 человек. Выздоровело более 70 000 человек.
Жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин из-за коронавируса
В Испании запретили жителям страны без веских причин покидать своим дома.
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