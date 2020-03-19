Президент Сербии пригрозил тюрьмой игроку "Реала", если тот еще раз нарушит карантин

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что футболист мадридского " Реала " Лука Йович и игрок "Асколи" Никола Нинкович будут арестованы, если еще раз нарушат карантин.

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Ранее футболисты были замечены на улицах Белграда, в то время как в городе действует карантин из-за эпидемии коронавируса.



"Нинкович сейчас находится в отеле, а Йович в своей квартире. Если кто-то из них еще раз покинет свое помещение, он будет арестован. Думаю, они сожалеют, что сделали, но я разъясню им, что жизнь наших людей намного важнее, чем их миллионы", - цитирует Вучича AS.



Йович ранее извинился за нарушение карантина.



На сегодняшний день известно, что коронавирусом заражены более 246 тысяч человек. Испания занимает второе место в Европе по числу зараженных - 18 077. В Сербии выявлено около 100 зараженных.