- Я хочу вернуться в "Реал" и бороться за место первого номера. Нужно узнать, что думает тренер и когда закончится вся эта ситуация с коронавирусом. Надеюсь, все будет хорошо.
Конечно, я вижу себя в качестве вратаря "Реала". В противном случае я бы не переходил в этот клуб, - цитирует Лунина Madridista Real.
В текущем сезоне Лунин был арендован "Вальядолидом", однако сыграл за команду только два матча. Зимой украинский футболист перешел на правах аренды в "Овьедо". В Сегунде на его счету девять матчей и одна игра без пропущенных голов.
Украинский вратарь Лунин: хочу вернуться в "Реал" и бороться за место первого номера
Голкипер "Овьедо" Андрей Лунин рассказал о намерении вернуться в Королевский клуб.
Фото: Getty Images
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