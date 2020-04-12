Варан мог оказаться в "Баварии" вместо "Реала"

Карьера защитника мадридского " Реала " Рафаэль Варан могла сложиться по-другому.

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Об этом сообщил бывший защитник "Баварии" Вилли Саньоль, который ранее работал в мюнхенском клубе.



— Когда я был в "Баварии", мой друг позвонил мне и сказал: "Тебе однозначно нужно поехать в "Ланс" и увидеть суперинтересного молодого игрока. Уже после первого тайма я увидел, насколько он зрелый. Он играл опорного хавбека в первой половине, а во втором перешел в центр обороны, — цитирует француза RMC.



По словам Саньоля, руководство "Баварии" не согласилось заплатить за 18-летнего футболиста 5 млн евро. Спустя два месяца он перешёл в "Реал" за 10 млн евро.



26-летний Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В составе мадридского клуба он выиграл два чемпионата Испании, Кубок и три Суперкубка страны, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, а также четыре Клубных чемпионата мира.



В 2018 году в составе сборной Франции стал чемпионом мира.