Депай попал в список кандидатов на переход в "Барселону"

"Барселона" проявляет интерес к форварду "Лиона" Мемфису Депаю, информирует Don Balon.

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Сообщается, что главный тренер каталонского клуба Кике Сетьен не против подписания голландского игрока и одобрил этот вариант.



Контракт Депая с "Лионом" рассчитан до июля 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.



В минувшем сезоне Лиги 1 Депай провел 13 матчах и забил 9 голов.