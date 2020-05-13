Брат Месси: Лео бы играл в Аргентине, если бы тут не было так опасно

Двоюродный брат форварда "Барселоны" Лионеля Месси Макси Бьянкукки сказал, что хотел бы на закате карьеры увидеть кузена в Аргентине.

Фото: Чемпионат

- Лео очень любит Аргентину. Если бы тут не было так опасно, он бы играл здесь, я в этом не сомневаюсь. Это единственное, что может повлиять на него, когда придёт время завершать карьеру. Увидеть Лео в "Ньюэллс" - моя мечта, - цитирует Бьянкукки Ole.



С 1995 по 2000 Лионель Месси играл за молодежный состав аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз", оттуда перешел в систему "Барселоны". Форвард выступает за основной состав каталонской команды с 2003 года. Он провел 772 матча во всех турнирах и забил 662 гола. В сборной Аргентины форвард принял участие в 138 официальных матчах и забил 70 голов.