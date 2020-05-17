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Испанские клубы смогут проводить групповые тренировки с завтрашнего дня

Клубы чемпионата Испании с 18 мая смогут проводить групповые тренировки. Об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".
Фото: Ла Лига
Футболисты смогут заниматься группами по 10 человек. До этого игроки тренировались индивидуально и не пересекались друг с другом на клубной базе.

Напомним, Ла Лига была приостановлена из-за пандемии коронавируса в начале марта. Клубам осталось провести по 11 туров.


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Теги: Ла Лига
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