- У "Реала" впереди 11 финалов, и мы сделаем всё, чтобы выиграть Ла Лигу. Для меня важен каждый матч, даже товарищеский. Примера - самый сложный и длинный турнир, - цитирует Зидана сайт "сливочных".
Сегодня мадридская команда встретится с "Эйбаром" в рамках 28-го тура Ла Лиги. Встреча пройдет на резервном стадионе "Реала".
На данный момент "королевский клуб" занимает второе место в чемпионате Испании, имея в активе 56 очков. После вчерашней победы "Барселоны" между командами 5 баллов.
Зидан: у "Реала" впереди 11 финалов. Мы сделаем всё, чтобы выиграть Ла Лигу
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями от предстоящего возобновления чемпионата Испании.
Фото: Getty Images
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