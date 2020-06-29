Отметим, что в 11 матчах чемпионата Испании Смолов забил два гола.
"Он не только забил два гола, но и проделал большую работу. Также он помогает освободить Яго Аспаса в соответствии с его функциями, например, когда играет Санти. Мы довольны его предрасположенностью к работе", - приводит слова тренера El Desmarque.
За "Сельту" Фёдор Смолов выступает на правах аренды. Футболист принадлежит московскому "Локомотиву".
Ранее сообщалось, что "Сельта" намерена выкупить игрока в случае сохранения места в Примере.
"Мы довольны его предрасположенностью к работе". Главный тренер "Сельты" - о Смолове
Наставник "Сельты" Оскар Гарсия прокомментировал выступления за "кельтов" российского нападающего Фёдора Смолова.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!