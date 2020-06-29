"Мы довольны его предрасположенностью к работе". Главный тренер "Сельты" - о Смолове

Наставник "Сельты" Оскар Гарсия прокомментировал выступления за "кельтов" российского нападающего Фёдора Смолова.
Фото: Getty Images
Отметим, что в 11 матчах чемпионата Испании Смолов забил два гола.

"Он не только забил два гола, но и проделал большую работу. Также он помогает освободить Яго Аспаса в соответствии с его функциями, например, когда играет Санти. Мы довольны его предрасположенностью к работе", - приводит слова тренера El Desmarque.

За "Сельту" Фёдор Смолов выступает на правах аренды. Футболист принадлежит московскому "Локомотиву".

Ранее сообщалось, что "Сельта" намерена выкупить игрока в случае сохранения места в Примере.


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Теги: Ла Лига Сельта Смолов
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