Азар: в индивидуальном плане это был худший год в моей карьере

Полузащитник " Реала " Эден Азар подвел итоги своего первого сезона в мадридском клубе.

Global Look Press

"У меня было много травм, надеюсь, это уже позади и следующий год станет лучше. На самом деле это был не такой и ужасный сезон, потому что я смог перейти в этот клуб и выиграть чемпионат в первый год. Но в индивидуальном плане этот сезон - худший в моей карьере", - цитирует бельгийца France Info.



Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из "Челси". Сумма трансфера составила 100 млн евро.



В нынешнем сезоне Азар провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.