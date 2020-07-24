Каталонцы планируют заработать на трансферах, а также обновить состав команды.
В список игроков, которые могут покинуть клуб, включены: вратарь Нету, защитники Самуэль Умтити, Жан-Клер Тодибо, Нелсон Семеду и Хуниор Фирпо, полузащитники Иван Ракитич, Филипп Коутиньо, Карлес Аленья, Рафинья и Артуро Видаль, а также нападающие Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт.
Напомним, "Барселона" заняла второе место в завершившемся сезоне Ла Лиги, уступив в чемпионской гонке мадридскому "Реалу".
Также каталонцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Им предстоит провести ответную игру с "Наполи". Первый матч на выезде завершился ничьей 1:1.
Источник: Marca
"Барселона" планирует избавиться от 12-ти футболистов
Сразу 12 игроков "Барселоны" могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно.
Фото: Getty Images
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