Кроос - о Бэйле: эта ситуация неудовлетворительна для всех сторон

Полузащитник мадридского " Реала " Тони Кроос высказал мнение о положении в команде нападающего Гарета Бэйла.

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- Так получилось, что эта ситуация неудовлетворительна для всех сторон. Клуб приобретал Бэйла, чтобы он всегда выходил на поле. Думаю, он хотел покинуть нас прошлым летом, и клуб был не против, но потом решение изменилось. Не знаю, что чувствует Гарет, но его перспективы неизвестны, - цитирует Крооса Marca со ссылкой на Lauschangriff Podcast.



В завершившемся сезоне Ла Лиги, по итогам которого "Реал" стал чемпионом, Гарет Бэйл провёл 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Ранее неоднократно сообщалось о конфликте между Бэйлом и Зиданом. Более того, болельщики признали Гарета худшим игроком сезона.



Также сообщалось, что контракт с валлийцем может быть расторгнут по согласию сторон и Бэйл сможет уйти бесплатно.