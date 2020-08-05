"Барселона" не смогла договориться с Тер Штегеном о новом контракте

"Барселона" продолжает вести переговоры с голкипером команды Марком-Андре Тер Штегеном о новом контракте.

Фото: Goal

Пока, по данным испанских СМИ, стороны не могут договориться о зарплате. При этом немецкий голкипер готов остаться в каталонском клубе.



Если в итоге Тер Штеген не останется в "Барселоне", то игрок может вернуться в Германию или перейти в чемпионат Англии. Так, им интересуются "Челси" и "Бавария", утверждает Mundo Deportivo.