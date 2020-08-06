"Барселона" объявила о трансфере 19-летнего Майи. Клаусула составила 300 млн евро

Нападающий "Сан-Паулу" Густаво Майя стал игроком "Барселоны".

Фото: "Сан-Паулу"

Контракт 19-летнего форварда с каталонским клубом подписан до 30 июня 2025 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 300 млн евро.



"Барселона" заплатит за переход бразильца 4,5 млн евро.



Отметим, что Майя не провел ни одного матча за основной состав "Сан-Паулу".