Минувший сезон норвежец провел в клубе из Сан-Себастьяна. Он провел в Ла Лиге 31 матч, в котором забил 4 гола и оформил 7 результативных передач.
"Реал" стал чемпионом Испании. Сообщалось, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан лично был заинтересован в том, чтобы вернуть Эдегора.
Источник: сайт "Реал Сосьедад"
Эдегор досрочно вернулся в "Реал" из аренды в "Реал Сосьедад"
Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор досрочно вернулся в команду из аренды в "Реал Сосьедад".
Фото: Getty Images
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