Президент "Барселоны" сообщил, что клуб уволит Сетьена

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подтвердил слухи об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера команды.

Фото: Marca

Об увольнении специалиста Бартомеу объявил в эфире радиостанции COPE.



Предполагается, что каталонский клуб пригласит на пост главного тренера бывшего полузащитника команды Хави. Также в шорт-лист входят главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и экс-наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино.



В минувшем сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея. В Лиге чемпионов каталонцы в 1/4 финала проиграли "Баварии" со счётом 2:8.