Сунесс: без Месси "Барселона" даже бы не вышла в Лигу чемпионов

Известный английский тренер, бывший наставник "Ливерпуля" Грэм Сунесс поделился мнением о неудачном выступлении "Барселоны" в Лиге чемпионов.



Фото: Marca

Каталонцы вылетели в 1/4 финала, проиграв "Баварии" со счётом 2:8. После этого возникли слухи, согласно которым Месси хочет уйти из команды летом.



"Месси выглядел как человек, который устал тащить команду на себе. Без него "Барселона" даже не вышла бы в Лигу чемпионов. Сейчас идеальная неделя, чтобы сделать ему предложение. Я могу его легко представить в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед", - цитирует Сунесса The Times.