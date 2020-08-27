Милинкович-Савич может продолжить карьеру в "ПСЖ"

"Пари Сен-Жермен" сделал предложение "Лацио" по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Фото: ФК "Лацио"

Как сообщает источник, за 25-летнего футболиста парижане предлагают 60 млн евро, что достаточно для начала переговоров, но вряд ли удовлетворит руководство итальянской команды.



Напомним, что Милинкович-Савич выступает за "Лацио" с 2016 года. В последнем сезоне чемпионата Италии серб провёл 37 игр, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.



Источник: Il Corriere della Sera