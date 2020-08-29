Об этом аргентинец сообщил руководству каталонского клуба.
По данным источника, Месси не будет проходить плановый медосмотр и не явится на предсезонный сбор.
Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий принял решение покинуть "Барселону". В его услугах заинтересованы "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Интер". Фаворитом в борьбе за подписание футболиста является английский клуб.
Источник: RAC1
Месси сообщил руководству "Барселоны", что не прибудет в расположение команды 30 августа
Форвард "Барселоны" Лионель Месси не прибудет в расположение команды 30 августа для подготовки к новому сезону.
Фото: © REUTERS
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