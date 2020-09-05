Стало известно, сколько Суарес будет зарабатывать в "Ювентусе"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес в ближайшее время перейдет в "Ювентус".

Фото: AFP7 / ZUMA Press / Global Look Press

Сообщается, что уругваец уже договорился о личном контракте с туринским клубом. Зарплата Суареса в "Ювентусе" составит 10 миллионов евро в год.



Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года, перейдя из "Ливерпуля".



Источник: Marca.