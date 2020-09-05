Сообщается, что уругваец уже договорился о личном контракте с туринским клубом. Зарплата Суареса в "Ювентусе" составит 10 миллионов евро в год.
Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года, перейдя из "Ливерпуля".
Источник: Marca.
Стало известно, сколько Суарес будет зарабатывать в "Ювентусе"
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес в ближайшее время перейдет в "Ювентус".
Фото: AFP7 / ZUMA Press / Global Look Press
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