Как сообщает источник, валлиец неоднократно сообщал руководству "сливочных" о желании покинуть клуб. Сам "Реал" не против отпустить форварда, но из-за высокой зарплаты футболиста мадридскому клубу не поступают предложения от других команд.
Бэйл - самый высокооплачиваемый игрок "Реала", в год он получает 15 млн евро. Нет команд, которые могут платить ему такую сумму. Сам же 31-летний футболист не намерен идти на понижение зарплаты.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Бэйл провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
Источник: Mundo Deportivo
У "Реала" нет предложений по Бэйлу из-за высоких финансовых запросов футболиста
Мадридскому "Реалу" не поступают предложения о покупке нападающего Гарета Бэйла.
Фото: ФК "Реал"
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