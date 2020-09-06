"Мне 34 года, и в таком возрасте нельзя строить большие планы. У меня остался год контракта с "Реалом", отдам все силы для побед. Было бы здорово завершить здесь карьеру, но это не мое решение, а клуба. Если не получится завершить карьеру в Мадриде, буду изучать другие варианты", - приводит слова Модрича El Mundo Deportivo.
Модрич перешел в мадридский клуб летом 2012 года из "Тоттенхэма". На счету хорвата более 350 игр за "Реал".
Модрич: было бы здорово закончить карьеру в "Реале"
Полузащитник "Реала" Лука Модрич хочет завершить карьеру в мадридском клубе.
Gettyimages.ru
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