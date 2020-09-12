Руководство испанского клуба попросило агента российского хавбека подыскать ему новую команду до 5 октября. Ранее была информация, что интерес у Черешеву проявляет "Краснодар".
29-летний Черышев перешел в "Валенсию" из "Вильярреала" летом 2018 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги российский полузащитник в составе "Валенсии" провел 24 матча и забил 1 мяч.
Источник: Cadena SER
Источник: "Валенсия" хочет найти новый клуб Черышеву
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может сменить клуб в это трансферное окно.
Фото: Getty Images
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